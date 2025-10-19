Возрастное ограничение 18+

В Екатеринбурге может появиться ещё один микрорайон

18.55 Понедельник, 27 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
Возле Кольцовского тракта планируется масштабное строительство нового микрорайона Екатеринбурга. Он расположится на территории около 10 гектаров между улицей Луганской и рекой Исеть.

Как уточняет интернет-ресурс «Квадратный метр», посвящённый уральской недвижимости, Территория будущей застройки разделена на четыре отдельные подзоны. Суммарный объём нового жилья в них составит почти 300 000 квадратных метров. После завершения строительства в микрорайоне смогут проживать до 9,5 тысяч человек.

Для каждой подзоны мэрией установлен индивидуальный лимит на объем строительства. Самая большая подзона под номером 87.3 позволит построить до 120 000 квадратных метров жилья. Она захватывает квартал с частной застройкой и земли вдоль берега Исети. Ещё две подзоны на данный момент застроены старыми двухэтажными домами. Эти постройки ранее планировалось расселить и снести до 2022 года. Местные жители уже обращались в администрацию с просьбой о включении в программу комплексного развития территорий.

Новый микрорайон должен стать частью крупного жилого кластера. Его расположение рядом с развязкой Базового переулка и Кольцовского тракта обеспечит хорошую транспортную доступность. Близость к реке Исеть также добавляет проекту привлекательности для будущих жителей. Предполагается, что появление нового микрорайона существенно повлияет на развитие всего Екатеринбурга.

Антон Каптелов © Вечерние ведомости
