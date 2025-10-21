Возрастное ограничение 18+
Уральский техникум «Рифей» оштрафовали за повторное несоблюдение требований пожарной безопасности
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге за повторное несоблюдение требований пожарной безопасности (часть 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ) оштрафовали Уральский техникум «Рифей».
Как сообщили в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, постановлением Чкаловского районного суда Екатеринбурга техникум оштрафован на 400 тысяч рублей.
Решение суда пока вступило в законную силу. «Рифей» ещё может обжаловать его в Свердловском областном суде.
