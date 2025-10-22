За курение на борту и нарушение миграционного закона задержали иностранку в Кольцово





– пояснили в транспортной полиции. «Девушка прибыла в Россию во второй половине апреля этого года. По приезде она должна была пройти обязательный иммиграционный контроль, однако не сделала этого. Кроме того, срок пребывания на территории РФ у гражданки истек 19 июля, но она уклонилась от выезда. Девушка продолжала проживать в Московской области, а затем решила переехать в Екатеринбург»,

Юлия Медведева

В аэропорту Екатеринбурга задержали 25-летнюю иностранную гражданку, прилетевшую в уральскую столицу из Москвы.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе УТ МВД России по УрФО, это произошло на днях. В дежурную часть транспортной полиции Кольцово поступила информация о том, что к прибывающему судну требуется наряд полиции. Во время полёта девушка закрылась в туалете и закурила сигарету. Ещё до посадки командир воздушного судна составил на неё акт о нарушении правил поведения, а в аэропорту её передали полицейским.Нарушительницу отвели в дежурную часть, где выяснилось, что она также нарушила требования миграционного законодательства.На нарушительницу составили несколько протоколов: по части 1 статьи 6.24 КоАП РФ (нарушение запрета на курение), по части 6 статьи 11.17 КоАП РФ (нарушение правил поведения в самолёте), по части 1.1 статьи 18.8 КоАП РФ (нарушение правил въезда и пребывания на территории РФ) и по части 1 статьи 18.11 КоАП РФ (уклонение от прохождения иммиграционного контроля). Девушке грозит штраф и выдворение за пределы страны. До исполнения решения она будет находиться в центре временного содержания для иностранных граждан.