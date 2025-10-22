Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле врачи спасли упавшего с крыши мужчину
Фото: Минздрав Свердловской области
В Нижнем Тагиле специалисты Городской больницы №1 спасли 51-летнего мужчину, который упал с крыши с высоты около пяти метров.
Как рассказали в официальном телеграм-канале свердловского Минздрава «Здоровье уральцев», его госпитализировали с множеством травм, в том числе с открытым переломом бедренной кости и сильным кровотечением, от которого он мог погибнуть. С помощью компьютерной томографии врачи проверили внутренние органы и состояние мозга – каких-либо повреждений или сотрясения не было, после чего приступили к операции.
Сейчас мужчина восстанавливается. Впереди его ещё ждёт курс реабилитации.
«Учитывая высоту падения, ему невероятно повезло. Травматологи провели пациенту две операции, соединили и закрепили фрагменты костей металлоконструкциями»,
– рассказали медики.
