В Екатеринбурге на три месяца закрыли «Поль Бейкери» на Айвазовского
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на три месяца приостановили работу пекарни «Поль Бейкери» на Айвазовского, 52. Заведение опечатали.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, пекарня нарушила санитарно-эпидемиологические правила, в частности в кафе отсутствовала ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points – система контроля качества продуктов).
По решению суда работе заведения была приостановлена на 90 дней, в связи с чем приставы выезжали опечатать оборудование и двери.
Фото: ГУФССП по Свердловской области
