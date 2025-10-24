В Екатеринбурге на три месяца закрыли «Поль Бейкери» на Айвазовского

Фото: ГУФССП по Свердловской области

В Екатеринбурге на три месяца приостановили работу пекарни «Поль Бейкери» на Айвазовского, 52. Заведение опечатали.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП по Свердловской области, пекарня нарушила санитарно-эпидемиологические правила, в частности в кафе отсутствовала ХАССП (Hazard Analysis and Critical Control Points – система контроля качества продуктов).По решению суда работе заведения была приостановлена на 90 дней, в связи с чем приставы выезжали опечатать оборудование и двери.