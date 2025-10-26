Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области волонтёры высадили более 187 тысяч деревьев в рамках экологической акции
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» волонтёры высадили более 187 тысяч саженцев. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.
Ежегодная цель акции — высадить около 70 миллионов деревьев. Центральной площадкой в Свердловской области стал Заречный муниципальный округ, где порядка 150 человек посадили около 5,6 тысячи сеянцев хвойных деревьев.
Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях сообщил, что в 2025 году в регионе планируют восстановить около 32 тысяч гектаров леса.
Ежегодная цель акции — высадить около 70 миллионов деревьев. Центральной площадкой в Свердловской области стал Заречный муниципальный округ, где порядка 150 человек посадили около 5,6 тысячи сеянцев хвойных деревьев.
Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях сообщил, что в 2025 году в регионе планируют восстановить около 32 тысяч гектаров леса.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Власти Свердловской области хотят создать новые корпуса и палаточные лагеря для детей
26 октября 2025
26 октября 2025
На «Уральской фольге» открыли новую производственную линию
22 октября 2025
22 октября 2025