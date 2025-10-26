В Свердловской области волонтёры высадили более 187 тысяч деревьев в рамках экологической акции

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» волонтёры высадили более 187 тысяч саженцев. Об этом сообщает информационный портал Свердловской области.Ежегодная цель акции — высадить около 70 миллионов деревьев. Центральной площадкой в Свердловской области стал Заречный муниципальный округ, где порядка 150 человек посадили около 5,6 тысячи сеянцев хвойных деревьев.Ранее губернатор Свердловской области Денис Паслер в своих соцсетях сообщил, что в 2025 году в регионе планируют восстановить около 32 тысяч гектаров леса.