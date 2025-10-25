Власти Свердловской области хотят создать новые корпуса и палаточные лагеря для детей

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

В Свердловской области планируют реализовать проект «Уральские каникулы», рассчитанный на пять лет. Об этом сообщает телеграм-канал губернатора области Дениса Паслера.Как сообщает губернатор, летом 2024 года 68 лагерей приняли около 82 тысяч детей. В рамках нового проекта может быть расширено количество мест для отдыха и повышена доступность лагерей в течение всего года. Предполагается, что часть существующих зданий отремонтируют, а также установят новые жилые корпуса по технологии быстровозводимого каркасного строительства. Всего может появиться до 15 корпусов на 600 коек.Кроме того, в проекте планируют обустроить палаточные лагеря с современными сафари-палатками. Их может быть до 25, рассчитанных примерно на 1200 мест. Рядом с ними предполагают смонтировать санитарно-бытовые блоки, чтобы проживание было комфортным даже в полевых условиях.В некоторых лагерях возможно появление бассейнов, пока планируется 12. Также планируют создавать санаторные отделения — всего не менее 12 комплексов.