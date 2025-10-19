Синоптики прогнозируют тёплое начало недели с дождями и туманами в Свердловской области

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

На территории Свердловской области ожидается переменчивая погода с колебаниями температуры от минусовых ночных значений до тёплых осенних дней. Прогноз опубликован Уральским УГМС.синоптики обещают переменную облачность и преимущественно сухую погоду. Ночью местами возможен туман. Ветер юго-западный 2–7 м/с. Температура воздуха ночью от –3° до +2°, в горах и низинах до –8°, днём от +6° до +11°. В Екатеринбурге осадков не ожидается, ночью около +1°, днём +8°.в регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдёт небольшой дождь, в горах ночью возможны умеренные осадки. Ветер южный 3–8 м/с. Температура ночью от –1° до +4°, днём от +4° до +9°. В Екатеринбурге ночью без существенных осадков около +3°, днём ожидается небольшой дождь и до +8°.ночью пройдут небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, днём местами слабый дождь. Ветер юго-западный 3–8 м/с. Температура ночью от 0° до +5°, днём от +7° до +12°. В Екатеринбурге ночью небольшой дождь и +4°, днём без существенных осадков, воздух прогреется до +10°.