В Екатеринбурге завершается строительство второй очереди кампуса УрФУ в Новокольцовском

В Екатеринбурге близится к завершению строительство объектов второй очереди кампуса Уральского федерального университета. По информации телеграм-канала губернатора Свердловской области Дениса Паслера, возведены и смонтированы три учебных корпуса общей площадью более 100 тысяч квадратных метров. До конца года планируют ввести в эксплуатацию Институт радиоэлектроники и информационных технологий, Институт экономики и управления, а также специализированный учебно-научный центр.Со следующего года университет начнёт переезд в новые корпуса. По словам губернатора, новые здания не только удовлетворят текущую потребность в учебных площадях, но и станут базой для лабораторий по цифровому моделированию сложных технических систем, сигналов и изображений с применением искусственного интеллекта, устойчивого развития и цифровой ESG-трансформации бизнеса.В кампус также планируется перевести СУНЦ УрФУ, где учатся дети с 8 по 11 классы, чтобы школьники с раннего возраста привыкали к студенческой среде. С вводом нового корпуса число обучающихся увеличится с 750 до 1175 к 2028 году. Для краткосрочных образовательных смен планируют приглашать школьников со всей Свердловской области.В ходе встречи с членами наблюдательного совета УрФУ обсудили вопросы доукомплектования новых корпусов, транспортной доступности и общежитий для студентов СУНЦа. Сейчас завершается обустройство дорожной инфраструктуры, в дальнейшем планируют организовать автобусное сообщение для удобства перемещений внутри кампуса.