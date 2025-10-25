Возрастное ограничение 18+

В Свердловской области планируют построить новый оперблок и завершить реконструкцию больниц

17.48 Суббота, 25 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область планирует обновить мединфраструктуру и построить новый оперблок. Планы по модернизации здравоохранения Свердловской области обсудили на встрече губернатора региона Дениса Паслера с полномочным представителем президента Артёмом Жогой. Об этом Паслер сообщил в своём телеграм-канале. По его словам, федеральный округ может поддержать ряд инициатив, связанных с развитием медицинских учреждений области.

Одним из ключевых проектов рассматривается строительство нового операционного блока для Свердловской областной клинической больницы №1. Сейчас операции проводят в здании пятдесятилетней давности, которое не проходило капитального ремонта. Нагрузка на учреждение за это время значительно выросла: количество операций увеличилось до 27 тысяч в год. По словам губернатора, медико-техническое задание на проектирование уже готово, участок под строительство сформирован, продолжается работа над вопросом финансирования.

Также власти области планируют завершить реконструкцию терапевтического корпуса Верхнепышминской центральной городской больницы имени Бородина. Работы начались за счёт областного бюджета, степень готовности оценивается в 70 процентов. Для завершения строительства регион рассчитывает на федеральную поддержку, поскольку медицинская помощь в этом учреждении будет оказываться жителям растущего города-спутника.

Кроме того, в этом году планируют ввести в эксплуатацию семь новых медицинских учреждений. Речь идёт о объектах в Екатеринбурге, Серове, Артёмовском, Реже, Берёзовском и Арамили. Часть из них уже принимает пациентов, остальные готовятся к открытию до конца года.

Дарья Суродина © Вечерние ведомости
