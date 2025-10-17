Аэропорт Кольцово переходит на осенне-зимнее расписание

Дарья Суродина © Вечерние ведомости

Международный аэропорт Кольцово с 26 октября переходит на осенне-зимнее расписание, которое будет действовать до 29 марта 2026 года, сообщили в пресс-службе аэропорта. В этот период 32 авиакомпании будут выполнять рейсы по 87 направлениям, включая 55 внутрироссийских.Новыми маршрутами зимнего сезона станут рейсы Екатеринбург – Абакан и Екатеринбург – Мурманск, которые будет выполнять авиакомпания Red Wings, а также Екатеринбург – Краснодар, куда полёты будут выполнять «Аэрофлот», «Победа» и «Уральские авиалинии». Среди городов, куда авиакомпании намерены увеличить частоту рейсов, названы Горно-Алтайск, Новый Уренгой, Томск, Казань, Нарьян-Мар и Нижневартовск.За границу из Кольцово можно будет улететь по 32 направлениям. В этом сезоне появились новые маршруты в Рас-эль-Хайму (Air Arabia), Нячанг (AzurAir, «Аэрофлот», Nordwind) и Фукуок (AzurAir). Рост пассажиропотока ожидается на рейсах в Анталью, Тбилиси, Хургаду, Шарм-эль-Шейх, Баку, Самарканд и другие города.Также среди новинок сезона — новые перевозчики. Red Sea Airlines будет выполнять рейсы в Шарм-эль-Шейх, а Flyone Armenia — в Ереван. Особенностью зимней навигации станет использование авиакомпаниями широкофюзеляжных самолётов Airbus А-330 и Boeing 777, вмещающих до 550 пассажиров.