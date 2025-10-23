Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге активисты попросили прокуратуру проверить детские мероприятия на Хэллоуин
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Руководитель регионального отделения движения «Общее дело» Евгений Маленкин сообщил, что направил обращение в прокуратуру по поводу проведения в Екатеринбурге мероприятий ко Дню Хэллоуина с участием несовершеннолетних. Об этом сообщили во «ВКонтакте» в сообществе екатеринбургского отделения Всемирного русского народного собора.
Как сообщает Маленкин, в социальной сети он обнаружил объявления о мероприятиях для детей. Организаторы приглашали юных участников на «детский Хэллоуин» и костюмированную вечеринку.
В прокуратуру Свердловской области направлена просьба проверить законность организации детских мероприятий на тему Хэллоуина и дать правовую оценку публикациям, в которых они анонсируются. К обращению были приложены копии экспертизы и информационные письма: из Республики Саха, где рекомендовано отказаться от празднования Хэллоуина, и из Магаданской области с аналогичной рекомендацией.
Как сообщает Маленкин, в социальной сети он обнаружил объявления о мероприятиях для детей. Организаторы приглашали юных участников на «детский Хэллоуин» и костюмированную вечеринку.
Считаю, что вовлечение несовершеннолетних в подобные мероприятия противоречит действующему законодательству Российской Федерации, моральным, социальным и нравственным нормам, принятым в российском обществе, и может нести угрозу психическому здоровью детей и провоцировать высокий уровень агрессии среди детей и подростков,
— говорится в обращении
В прокуратуру Свердловской области направлена просьба проверить законность организации детских мероприятий на тему Хэллоуина и дать правовую оценку публикациям, в которых они анонсируются. К обращению были приложены копии экспертизы и информационные письма: из Республики Саха, где рекомендовано отказаться от празднования Хэллоуина, и из Магаданской области с аналогичной рекомендацией.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию