В Екатеринбурге ищут дом брошенным щенкам, а парализованной собаке — деньги на лечение
Фото: ЕАН и Фонд «ЗооЗащита»
На улице Узорной в Екатеринбурге были обнаружены семеро новорожденных щенков. Их кто-то выбросил на берег пруда, оставив умирать на холоде.
Как уточняет издание ЕАН, малышей случайно обнаружила местная жительница. Она немедленно взялась выхаживать щенков, а теперь ищет им постоянное местожительства.
Женщине пришлось три часа отогревать щенков, потому что они были настолько промёрзшими, что несколько казались уже околевшими. Но в итоге отогреть и откормить удалось всех семерых малышей. Сейчас жизнь и здоровье их вне опасности. Но для спасённых юных собачек срочно требуется временная передержка, а ещё лучше — новый дом. В одиночку их спасительница справиться с их кормлением и уходом за ними не сможет. Желающие взять одного или нескольких щенков могут связаться с сердобольной екатеринбурженкой по телефону +7 922 125 5311.
В другом случае помощь оказалась нужна уже взрослой собаке. Её кто-то подкинул в муниципальный зооприют. Но оказалось, что предательство хозяев — не единственная беда животного, которого прозвали Симой. Выяснилось, что она находится на позднем сроке беременности. А когда Сима начала рожать, проявилась ещё одна проблема: собаку парализовало прямо во время родов. В итоге она могла двигать только головой.
Врачи ветеринарной клиники «Ника», куда в итоге попала парализованная Сима, предполагают, что она перестала двигаться либо из-за перенесённого стресса, либо из-за сильного спазма, возникшего в результате родовых схваток. Кроме того, у собаки диагностировали сбои в работе желудочно-кишечного тракта и обострение панкреатита. Сейчас ею занимаются и пытаются привести в норму. Но требуется оплата пребывания Симы в стационаре и очень непростого лечения.
Финансово помочь выздоровлению Симы можно через официальный сайт фонда «ЗооЗащита» либо переводом по номеру банковской карты Банка «Точка»: 2204 4502 4220 1892. В назначении платежа просят писать фразу «Пожертвование на уставные цели».
