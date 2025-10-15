Возрастное ограничение 18+
Четыре автобуса будут ездить по Екатеринбургу непривычным маршрутом
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С 31 октября по 5 ноября 2025 года в Екатеринбурге произойдут временные изменения в движении общественного транспорта. Причиной этому послужат масштабные работы по строительству водопровода, — предупреждает официальный портал Екатеринбург.рф.
Подрядная организация «Фирма БАС» полностью закроет перекресток улиц Шаумяна и Советских Женщин в Ленинском административном районе города. Ограничения будут действовать с полуночи 31 октября до шести утра 5 ноября. На этот период скорректируют пути следования четырёх автобусных маршрутов: № 46, 55, 76 и 98.
Маршруты автобусов №55 и №98, следующих в направлении центра Екатеринбурга, будут пущены по объездному пути. Их новый маршрут пройдёт по улицам Шаумяна, Фурманова, Московской и Щорса. Для этих маршрутов временно перестанут действовать три остановки на улице Чкалова — пассажиры не смогут воспользоваться остановками «Чкалова», «Хасановская» и «Шаумяна». Взамен них вводится временная остановка «Шаумяна» на Московской улице. Также будет организована дополнительная остановка «Московская» на улице Фурманова.
Автобус №46, следующий к конечной остановке «Академика Ландау», также изменит свой путь. Его направят по улицам Фурманова, Московская и Амундсена. Для этого маршрута отменяются остановки «Московская», «Чкалова» и «Хасановская».
Аналогичные изменения затронут и маршрут автобуса №76, следующего в сторону ТЦ «МЕГА». Его движение будет организовано по улицам Фурманова и Московской. Пассажирам этого маршрута также стоит учесть отмену остановок «Московская», «Чкалова» и «Хамановская».
Вся актуальная информация о дорожной ситуации опубликована на официальном портале. Специальная информационная карта поможет запланировать свои поездки с учётом временных изменений в движении общественного транспорта.
