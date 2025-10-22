Возрастное ограничение 18+
Бастрыкин повторно запросил доклад по делу о нарушении трудовых прав екатеринбуржца
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель СК Александр Бастрыкин запросил повторный отчёт о расследовании уголовного дела, связанного с нарушением трудовых прав работника ООО «ЭСК "Энергомост"» в Екатеринбурге.
Как рассказали в информационном центре СК, поводом ещё раз запросить доклад стало обращение работника в комментариях в телеграм-канале ведомства. Он сообщил, что с января по август не получал зарплату. Обращения в различные инстанции не помогли.
Бастрыкин уже ранее ставил расследование этого дела на контроль. Сейчас он требует предоставить ему повторный отсчёт о ходе дела.
