В Верхней Пышме с ограниченной в родительских правах матери взыскали детское пособие
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Верхней Пышме прокуратура через суд взыскала детское пособие с женщины, которая была ограничена в родительских правах на свою трёхлетнюю дочь.
Как рассказали в областной прокуратуре, мать фактически не занималась ребёнком, периодически пропадала, не появляясь дома, и злоупотребляла наркотиками. Также её неоднократно привлекали к административной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Все заботы о малышке легли на плечи бабушки, которая в итоге стала опекуном для девочки.
Однако после вступления в силу решения суда об ограничении женщины в родительских правах, на её счёт поступило детское пособие в размере 15,2 тысячи рублей. Прокурор не стал рассчитывать на то, что мать отдаст эти деньги бабушке, и подал иск о взыскании выплат в пользу ребёнка. Суд эту просьбу удовлетворил, также взыскав с ответчицы пошлину в размере 4 тысяч рублей.
