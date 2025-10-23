Возрастное ограничение 18+
Екатеринбуржец лишился автомобиля из-за долга в 90 тысяч рублей перед налоговой
Фото: ГУФССП по Свердловской области
Судебные приставы арестовали автомобиль жителя Екатеринбурга из-за его долга перед налоговой в 90 тысяч рублей.
Как сообщили Вечерним ведомостям в ГУФССП по Свердловской области, он уклонялся от оплаты долга, и на приём, когда его вызывали на разговор к приставам, не явился.
«Вследствие к нему были применены меры принудительного исполнения. В рамках совместного рейда с сотрудниками межрайонной инспекции ФНС России № 32 по Свердловской области, судебные приставы обнаружили автомобиль на внутренней стоянке дома должника и арестовали автотранспортное средство»,
– рассказали в пресс-службе областного ГУФССП.
