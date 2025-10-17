Возрастное ограничение 18+
4,4 гектара заброшенных сельхозземель нашёл Россельхознадзор в Сысертском районе
Фото: Вечерние ведомости
Во вторник, 21 октября, специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выезжали проверять участки сельскохозяйственного назначения возле посёлка Октябрьский в Сысертском районе и обнаружили, что 62 участка заброшены.
Как сообщили на сайте ведомства, на всех участках была сорная растительность, что является одним из признаков нецелевого использования земли. Общая площадь заброшенных сельхозземель составила 4,4 гектара.
В ближайшее время представители ведомства намерены выдать владельцам участков предписания об устранении нарушений.
«Допущение зарастания земельных участков сельскохозяйственного назначения является административным правонарушением и согласно части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. В свою очередь, неиспользование сельхозземель для ведения сельскохозяйственного производства либо использование земельного участка не по целевому назначению также является правонарушением и влечёт штраф по статье 8.8 КоАП РФ»,
– пояснили в Россельхознадзоре.
