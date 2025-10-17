4,4 гектара заброшенных сельхозземель нашёл Россельхознадзор в Сысертском районе

– пояснили в Россельхознадзоре.

«Допущение зарастания земельных участков сельскохозяйственного назначения является административным правонарушением и согласно части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. В свою очередь, неиспользование сельхозземель для ведения сельскохозяйственного производства либо использование земельного участка не по целевому назначению также является правонарушением и влечёт штраф по статье 8.8 КоАП РФ»,