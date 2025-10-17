Возрастное ограничение 18+

4,4 гектара заброшенных сельхозземель нашёл Россельхознадзор в Сысертском районе

09.38 Пятница, 24 октября 2025
Фото: Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Во вторник, 21 октября, специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выезжали проверять участки сельскохозяйственного назначения возле посёлка Октябрьский в Сысертском районе и обнаружили, что 62 участка заброшены.

Как сообщили на сайте ведомства, на всех участках была сорная растительность, что является одним из признаков нецелевого использования земли. Общая площадь заброшенных сельхозземель составила 4,4 гектара.

«Допущение зарастания земельных участков сельскохозяйственного назначения является административным правонарушением и согласно части 2 статьи 8.7 КоАП РФ. В свою очередь, неиспользование сельхозземель для ведения сельскохозяйственного производства либо использование земельного участка не по целевому назначению также является правонарушением и влечёт штраф по статье 8.8 КоАП РФ»,

– пояснили в Россельхознадзоре.


В ближайшее время представители ведомства намерены выдать владельцам участков предписания об устранении нарушений.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Россельхозназдор нашёл в Свердловской области 332 гектара заброшенных сельхозземель
17 октября 2025
Шесть административных протоколов составили на екатеринбуржца, устроившего гонку по набережной Городского пруда
18 октября 2025
Более 600 кг рыбной продукции отправили из Екатеринбурга в ОАЭ
18 октября 2025
Свердловское МинЖКХ ищет новое место под мусорный полигон, который хотели сделать в Сысертском районе
23 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

43 формально произведённых екатеринбургским предприятием трамвая поставили в Уфу

На самом деле эти вагоны были полностью изготовлены в Польше
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
10:03 Со сбежавших из екатеринбургского СИЗО арестантов будут взыскивать затраты на их поимку
09:38 4,4 гектара заброшенных сельхозземель нашёл Россельхознадзор в Сысертском районе
21:20 Экс-инженер ГУФСИН осуждён в Камышлове за гибель электромонтера
21:03 В Екатеринбурге ищут приюта кошки с непростой судьбой
20:20 Пьяный водитель с детьми «на борту» остановлен в Каменске-Уральском
19:16 Добытчик криптовалюты из Режа нанёс 8,5 миллионов ущерба электросетевой компании
18:57 Новый роман Алексея Иванова «Невьянская башня» вот-вот появится в книжных
18:27 Свердловское МЧС опубликовало пожарную сводку минувшей среды
17:03 В Екатеринбурге начали рассматривать дело редактора Ura.ru Дениса Аллаярова
16:14 С дроппера из Иркутской области взыскали похищенное у жительницы Каменска-Уральского
15:55 Случайно задавивший пассажира в Верхней Пышме таксист безуспешно обжаловал свой приговор
15:26 В Талицком районе по иску прокуратуры отремонтировали сельские дороги на 17 млн рублей
15:01 Свердловское МинЖКХ ищет новое место под мусорный полигон, который хотели сделать в Сысертском районе
14:44 21 нарушителя выявили сотрудники ГИБДД по время проверки такси
14:13 В Свердловской области за неделю почти на 15% подорожали огурцы
13:26 Белоярская АЭС выпустила в водохранилище при станции 390 тысяч мальков
12:36 Шесть видов лесных вредителей нашли в трёх районах Свердловской области
12:09 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о массовом отравлении в школе №178
11:14 28 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Свердловской области за неделю
10:47 Движение сразу десяти трамвайных маршрутов остановилось утром в Екатеринбурге
10:29 В Полевском с семей подростков, сбивших на питбайках девочку, взыскали моральную компенсацию
10:00 На 100 тысяч рублей оштрафовали коллекторов в Свердловской области за частые звонки должнице
09:38 Лесозаготовительное предприятие в Тугулыме отчитали за усача на складе
22:55 Дилеры признали «Авито Авто» основной платформой для продажи авто
20:59 В Североуральске готовится к выписке едва не погибший под фурой водитель
20:33 Котятам из деревни и щенку из Екатеринбурге ищут дом
Все новости Свердловской области
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
Все новости России и мира
10:03 Со сбежавших из екатеринбургского СИЗО арестантов будут взыскивать затраты на их поимку
09:38 4,4 гектара заброшенных сельхозземель нашёл Россельхознадзор в Сысертском районе
21:20 Экс-инженер ГУФСИН осуждён в Камышлове за гибель электромонтера
21:03 В Екатеринбурге ищут приюта кошки с непростой судьбой
20:20 Пьяный водитель с детьми «на борту» остановлен в Каменске-Уральском
19:16 Добытчик криптовалюты из Режа нанёс 8,5 миллионов ущерба электросетевой компании
18:57 Новый роман Алексея Иванова «Невьянская башня» вот-вот появится в книжных
18:27 Свердловское МЧС опубликовало пожарную сводку минувшей среды
17:03 В Екатеринбурге начали рассматривать дело редактора Ura.ru Дениса Аллаярова
16:14 С дроппера из Иркутской области взыскали похищенное у жительницы Каменска-Уральского
15:55 Случайно задавивший пассажира в Верхней Пышме таксист безуспешно обжаловал свой приговор
15:26 В Талицком районе по иску прокуратуры отремонтировали сельские дороги на 17 млн рублей
15:01 Свердловское МинЖКХ ищет новое место под мусорный полигон, который хотели сделать в Сысертском районе
14:44 21 нарушителя выявили сотрудники ГИБДД по время проверки такси
14:13 В Свердловской области за неделю почти на 15% подорожали огурцы
13:26 Белоярская АЭС выпустила в водохранилище при станции 390 тысяч мальков
12:36 Шесть видов лесных вредителей нашли в трёх районах Свердловской области
12:09 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о массовом отравлении в школе №178
11:14 28 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Свердловской области за неделю
10:47 Движение сразу десяти трамвайных маршрутов остановилось утром в Екатеринбурге
10:29 В Полевском с семей подростков, сбивших на питбайках девочку, взыскали моральную компенсацию
10:00 На 100 тысяч рублей оштрафовали коллекторов в Свердловской области за частые звонки должнице
09:38 Лесозаготовительное предприятие в Тугулыме отчитали за усача на складе
22:55 Дилеры признали «Авито Авто» основной платформой для продажи авто
20:59 В Североуральске готовится к выписке едва не погибший под фурой водитель
20:33 Котятам из деревни и щенку из Екатеринбурге ищут дом
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK