Экс-инженер ГУФСИН осуждён в Камышлове за гибель электромонтера

Камышловский районный суд вынес обвинительный приговор по резонансному делу о гибели электромонтера. На скамье подсудимых сидел бывший главный инженер ФКУ КП-45 ГУФСИН Владислав Кручинин.Трагедия произошла 13 мая 2024 года в посёлке Восточный Камышловского района. Как установило следствие, Кручинин, отвечавший за охрану труда, поручил группе осужденных демонтировать провода ЛЭП. Для выполнения опасных работ он привлёк лиц, не имевших необходимых навыков и документов.Электромонтер выполнял задание на шестиметровой высоте на бетонной опоре. Он использовал для страховки монтёрские когти и предохранительный пояс. Внезапно под ним разрушилась железобетонная приставка — не выдержав нагрузки, конструкция рухнула на землю вместе с человеком. От полученных телесных повреждений мужчина скончался.Следствие возбудило против Кручинина уголовное дело по части 2 статьи 143 УК РФ. Эта статья предусматривает ответственность за нарушение требований охраны труда, повлекшее смерть человека.В ходе судебных заседаний подсудимый свою вину не признал. Однако суд и без этого счёл доказательства обвинения неопровержимыми. Кручинин осознавал отсутствие подготовки у рабочих, а к тому же не проверил состояние опоры перед началом работ. Суд признал его виновным, а в качестве наказания приговорил Кручинина к двум годам лишения свободы в колонии-поселении. Также ему запрещено в течение двух лет работать в сфере охраны труда.Приговор ещё не вступил в законную силу. У защиты есть 15 суток для его обжалования в Свердловском областном суде.