В Екатеринбурге ищут приюта кошки с непростой судьбой

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В уральской столице срочно ищут новое местожительства для нескольких кошек разных возрастов и с тяжёлой судьбой. Каждая из них рискует к зимним холодам оказаться на улице.Молодая кошка Пуша осталась одна в частном доме на улице Златоустовская после смерти хозяйки. Родственники умершей отказались взять животное, оставив кошечку в неотапливаемом доме. Сейчас Пушу подкармливают соседи и иногда топят дом, но большим помочь не могут.Пуша описывается как красивая кошка возрастом 5 лет с пятнистым серым окрасом. Она очень ласковая и доброжелательная даже к незнакомцам. На днях её обработали от паразитов, но необходима стерилизация (в этом году Пуша родила котят, которых удалось пристроить), а главное — постоянный дом с любящими хозяевами.Дом ищут и двое котят, родившихся в начале сентября. Это разнополая пара: девочка тёмно-коричневого окраса с рыжими пятнами и серый с белым мальчик. Котята родились в пустом доме после смерти хозяйки и провели 2-3 недели в подполе. Их удалось спасти, избавить от паразитов и вылечить глазки. Котята активные, приучены к лотку.Ещё одна кошка оказалась под угрозой выселения из-за плохого ухода и непонимания хозяев. Бедняжка, не получая должного питания, начала грызть линолеум, чем и вызвала хозяйский гнев. Сейчас ей срочно ищут временный или постоянный приют, иначе она окажется под открытым небом.Для связи по кошке Пуше и котятам указан номер 89126834683. По вопросу кошки, погрызшей линолеум, можно звонить на номер 89527301502.