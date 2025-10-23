Возрастное ограничение 18+
В Талицком районе по иску прокуратуры отремонтировали сельские дороги на 17 млн рублей
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Талицкие власти отремонтировали сельские дороги муниципального округа на 17 миллионов рублей. Местные власти сделали это после того, как прокуратура подала на них в суд.
Как рассказали в официальном телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки законодательства о безопасности дорожного движения выяснилось, что дороги в деревнях Мохирева и Грозина, а также в селе Беляковское не соответствуют нормам, предъявляемым к дорогам. В частности, претензии были связаны с тем, что в некоторых местах не было ни щебня, ни асфальта, а где-то имелись проблемы с ямами.
Сотрудники прокуратуры, зафиксировав все нарушения, обратились в суд с просьбой возложить на Мохиревскую управу администрации Талицкого муниципального округа привести дороги в нормальное состояние. Суд иск удовлетворил.
Как рассказали в официальном телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки законодательства о безопасности дорожного движения выяснилось, что дороги в деревнях Мохирева и Грозина, а также в селе Беляковское не соответствуют нормам, предъявляемым к дорогам. В частности, претензии были связаны с тем, что в некоторых местах не было ни щебня, ни асфальта, а где-то имелись проблемы с ямами.
Сотрудники прокуратуры, зафиксировав все нарушения, обратились в суд с просьбой возложить на Мохиревскую управу администрации Талицкого муниципального округа привести дороги в нормальное состояние. Суд иск удовлетворил.
«После вмешательства надзорного ведомства проведен ремонт дорог в сельских населённых пунктах, они приведены в нормативное состояние»,
– подытожили в прокуратуре.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Полевском с семей подростков, сбивших на питбайках девочку, взыскали моральную компенсацию
23 октября 2025
23 октября 2025
21 нарушителя выявили сотрудники ГИБДД по время проверки такси
23 октября 2025
23 октября 2025