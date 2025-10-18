Возрастное ограничение 18+
21 нарушителя выявили сотрудники ГИБДД по время проверки такси
Фото: ГИБДД Екатеринбурга
В Екатеринбурге сотрудники ГИБДД вместе с представителями прокуратуры и Минтранса области провели профилактический рейд «Такси». Водителей проверяли возле железнодорожного вокзала и аэропорта.
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале городской ГИБДД.
В ходе рейда было зарегистрировано 21 нарушение:
– 6 автомобилей не проходили техосмотр (ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ);
– 13 водителей не имели при себе путевых листов (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ);
– 2 таксиста не пропустили пешеходов (по ст. 12.18 КоАП РФ).
Всего во время рейда было проверено порядка 60 такси.
Об этом сообщили в официальном телеграм-канале городской ГИБДД.
В ходе рейда было зарегистрировано 21 нарушение:
– 6 автомобилей не проходили техосмотр (ч. 1.1 ст. 12.5 КоАП РФ);
– 13 водителей не имели при себе путевых листов (ч. 2 ст. 12.3 КоАП РФ);
– 2 таксиста не пропустили пешеходов (по ст. 12.18 КоАП РФ).
Всего во время рейда было проверено порядка 60 такси.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
Шесть административных протоколов составили на екатеринбуржца, устроившего гонку по набережной Городского пруда
18 октября 2025
18 октября 2025
В Екатеринбурге на улице Ферганской сбили семилетнего мальчика
14 октября 2025
14 октября 2025