Белоярская АЭС выпустила в водохранилище при станции 390 тысяч мальков





– объяснили в пресс-службе БАЭС. «Рыбы помогают снизить объём водной растительности, защитить оборудование технического водоснабжения атомной станции от зарастания моллюсками»,





– рассказала руководитель отдела охраны окружающей среды Нина Усатенко. «Им стал полугодовалый белый амур, которого привезли в Белоярское водохранилище из рыбопитомника в Саратовской области. Когда особь вырастет, за день он сможет съесть до трёх килограмм избыточной растительности, а благоприятные условия помогут ему вырасти до 150 сантиметров и набрать вес в 50 килограмм»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Работники Белоярской АЭС выпустили в водохранилище, при котором построена станция, 390 тысяч мальков.Рыбу в Белоярское водохранилище атомная станция выпускает каждую осень, когда температура воды находится на уровне, наиболее благоприятном для адаптации мальков на новом месте. Делают это для улучшения экологического состояния водоёма.Среди мальков, которых выпустили в этом году, чёрные и белые амуры, а также пёстрые толстолобики.По данным атомной станции, всего за девять лет зарыбления водохранилища они выпустили в водоём почти 3,3 миллиона рыб – это более 81 тонны. Юбилейного трёхмиллионного малька выпустили вчера, 22 октября.