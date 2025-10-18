Возрастное ограничение 18+

Белоярская АЭС выпустила в водохранилище при станции 390 тысяч мальков

13.26 Четверг, 23 октября 2025
Фото: Белоярская АЭС
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
Работники Белоярской АЭС выпустили в водохранилище, при котором построена станция, 390 тысяч мальков.

Рыбу в Белоярское водохранилище атомная станция выпускает каждую осень, когда температура воды находится на уровне, наиболее благоприятном для адаптации мальков на новом месте. Делают это для улучшения экологического состояния водоёма.

«Рыбы помогают снизить объём водной растительности, защитить оборудование технического водоснабжения атомной станции от зарастания моллюсками»,

– объяснили в пресс-службе БАЭС.


Среди мальков, которых выпустили в этом году, чёрные и белые амуры, а также пёстрые толстолобики.

По данным атомной станции, всего за девять лет зарыбления водохранилища они выпустили в водоём почти 3,3 миллиона рыб – это более 81 тонны. Юбилейного трёхмиллионного малька выпустили вчера, 22 октября.

«Им стал полугодовалый белый амур, которого привезли в Белоярское водохранилище из рыбопитомника в Саратовской области. Когда особь вырастет, за день он сможет съесть до трёх килограмм избыточной растительности, а благоприятные условия помогут ему вырасти до 150 сантиметров и набрать вес в 50 килограмм»,

– рассказала руководитель отдела охраны окружающей среды Нина Усатенко.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Первый арт-объект Уральской индустриальной биеннале открылся в Рефтинском
18 октября 2025
В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за гибели 1,3 тонны рыбы в реке Иса
21 октября 2025
В Екатеринбурге подросток в тайне от родителей купил машину и попал в серьёзное ДТП
16 октября 2025
Более 150 тысяч здоровых хризантем из Нидерландов привезли в Екатеринбург
17 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
13:26 Белоярская АЭС выпустила в водохранилище при станции 390 тысяч мальков
12:36 Шесть видов лесных вредителей нашли в трёх районах Свердловской области
12:09 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о массовом отравлении в школе №178
11:14 28 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Свердловской области за неделю
10:47 Движение сразу десяти трамвайных маршрутов остановилось утром в Екатеринбурге
10:29 В Полевском с семей подростков, сбивших на питбайках девочку, взыскали моральную компенсацию
10:00 На 100 тысяч рублей оштрафовали коллекторов в Свердловской области за частые звонки должнице
09:38 Лесозаготовительное предприятие в Тугулыме отчитали за усача на складе
22:55 Дилеры признали «Авито Авто» основной платформой для продажи авто
20:59 В Североуральске готовится к выписке едва не погибший под фурой водитель
20:33 Котятам из деревни и щенку из Екатеринбурге ищут дом
20:02 На дорогах Свердловской области в связи с каникулами введён особый режим
19:34 Иностранец получил срок в колонии за подкуп полицейского в аэропорту Екатеринбурга
18:52 Почти половина вторничных пожаров в Свердловской области пришлась на жилой сектор
18:36 На «Уральской фольге» открыли новую производственную линию
17:42 В Свердловской области хотят построить инфраструктуру для гражданских беспилотников
17:18 О тумане и мокром снеге предупреждают синоптики в Свердловской области
16:54 Два бесплатных автобуса до мемориала жертвам политических репрессий запустят в Екатеринбурге
16:19 Жительницу Кушвы признали виновной в причинении смерти знакомому по неосторожности
15:44 Глава СК затребовал доклад по ДТП в Екатеринбурге после обращения брата погибшего в аварии
14:47 Под Ревдой произошла массовая авария с участием четырёх автомобилей
13:33 Обвиняемого в двойном убийстве на Первомайской в Екатеринбурге приговорили к 20 годам лишения свободы
12:52 Форум «Города России» хотят провести в уральской столице
12:26 Человек погиб в ДТП на трассе «Богданович – Сухой Лог»
11:57 В Качканаре начальник производства ответит перед судом за травмы подчинённой
11:00 Свердловская область оказалась лидером среди самых пьющих регионов
Все новости Свердловской области
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
Все новости России и мира
13:26 Белоярская АЭС выпустила в водохранилище при станции 390 тысяч мальков
12:36 Шесть видов лесных вредителей нашли в трёх районах Свердловской области
12:09 В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о массовом отравлении в школе №178
11:14 28 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Свердловской области за неделю
10:47 Движение сразу десяти трамвайных маршрутов остановилось утром в Екатеринбурге
10:29 В Полевском с семей подростков, сбивших на питбайках девочку, взыскали моральную компенсацию
10:00 На 100 тысяч рублей оштрафовали коллекторов в Свердловской области за частые звонки должнице
09:38 Лесозаготовительное предприятие в Тугулыме отчитали за усача на складе
22:55 Дилеры признали «Авито Авто» основной платформой для продажи авто
20:59 В Североуральске готовится к выписке едва не погибший под фурой водитель
20:33 Котятам из деревни и щенку из Екатеринбурге ищут дом
20:02 На дорогах Свердловской области в связи с каникулами введён особый режим
19:34 Иностранец получил срок в колонии за подкуп полицейского в аэропорту Екатеринбурга
18:52 Почти половина вторничных пожаров в Свердловской области пришлась на жилой сектор
18:36 На «Уральской фольге» открыли новую производственную линию
17:42 В Свердловской области хотят построить инфраструктуру для гражданских беспилотников
17:18 О тумане и мокром снеге предупреждают синоптики в Свердловской области
16:54 Два бесплатных автобуса до мемориала жертвам политических репрессий запустят в Екатеринбурге
16:19 Жительницу Кушвы признали виновной в причинении смерти знакомому по неосторожности
15:44 Глава СК затребовал доклад по ДТП в Екатеринбурге после обращения брата погибшего в аварии
14:47 Под Ревдой произошла массовая авария с участием четырёх автомобилей
13:33 Обвиняемого в двойном убийстве на Первомайской в Екатеринбурге приговорили к 20 годам лишения свободы
12:52 Форум «Города России» хотят провести в уральской столице
12:26 Человек погиб в ДТП на трассе «Богданович – Сухой Лог»
11:57 В Качканаре начальник производства ответит перед судом за травмы подчинённой
11:00 Свердловская область оказалась лидером среди самых пьющих регионов
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK