28 тысяч случаев ОРВИ зарегистрировали в Свердловской области за неделю
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области на прошлой неделе зарегистрировали 28 тысяч случаев заболевания острыми респираторными инфекциями, из них половина – в Екатеринбурге.
Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
За неделю до этого в регионе регистрировалось 29 тысяч случав ОРВИ.
«Это на 3% ниже предыдущей недели и на 9% ниже среднего многолетнего уровня. 59% заболевших – дети»,
– сообщили в ведомстве.
