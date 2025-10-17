Возрастное ограничение 18+
На 100 тысяч рублей оштрафовали коллекторов в Свердловской области за частые звонки должнице
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Свердловской области навязчивых коллекторов, которые звонили жительнице Новоуральска до четырёх раз в день, наказали штрафом.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, за две недели должнице позвонили 29 раз, написали четыре СМС, отправили восемь голосовых сообщений и одно почтовое уведомление.
В итоге коллекторскую организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, за две недели должнице позвонили 29 раз, написали четыре СМС, отправили восемь голосовых сообщений и одно почтовое уведомление.
«В отдельные дни количество звонков достигало четырёх раз в сутки, что является нарушением требований федерального закона № 230-ФЗ»,
– рассказали приставы.
В итоге коллекторскую организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
В Екатеринбурге нейросеть помогла сотрудникам ГИБДД задержать злостного нарушителя ПДД
16 октября 2025
16 октября 2025