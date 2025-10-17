На 100 тысяч рублей оштрафовали коллекторов в Свердловской области за частые звонки должнице





– рассказали приставы. «В отдельные дни количество звонков достигало четырёх раз в сутки, что является нарушением требований федерального закона № 230-ФЗ»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области навязчивых коллекторов, которые звонили жительнице Новоуральска до четырёх раз в день, наказали штрафом.Как рассказали Вечерним ведомостям в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области, за две недели должнице позвонили 29 раз, написали четыре СМС, отправили восемь голосовых сообщений и одно почтовое уведомление.В итоге коллекторскую организацию оштрафовали на 100 тысяч рублей.