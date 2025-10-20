Возрастное ограничение 18+
Лесозаготовительное предприятие в Тугулыме отчитали за усача на складе
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Специалисты Россельхознадзора нашли на складах лесозаготовительного предприятия в Тугулыме елового усача – вредителя, который портит продукцию.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, их представители посетили предприятие в октябре 2025 году во время внеплановой проверки совместно с областной прокуратурой. Пока сотрудники прокуратуры проверяли документы, специалисты по фитосанитарному надзору заглянули на склад и обнаружили там карантинный объект – малого чёрного елового усача.
«Таким образом нарушены нормы федерального закона от 21 июля 2014 года № 206-ФЗ "О карантине растений". Предприниматель привлечён к административной ответственности по статье 10.1 КоАП РФ, а также выдано предписание об устранении выявленных нарушений»,
– рассказали в ведомстве.
