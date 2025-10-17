Дилеры признали «Авито Авто» основной платформой для продажи авто





– пояснил Кирилл Поляков, руководитель классифайда в бизнес-направлении «Дилеры» в «Авито Авто». «Дилеры выбирают "Авито Авто" не только как основную площадку для продажи, но и как технологичного партнёра, который помогает им решать бизнес-задачи в рамках единой цифровой платформы: выкупать и пополнять стоки, управлять складом, оптимизировать операционные процессы, проверять историю автомобилей, а также привлекать новых клиентов и взаимодействовать с ними через онлайн-платформу и чаты, отвечая на потребности современного покупателя»,

Алиса Левина © Вечерние ведомости

«Авито Авто» была названа основной, а также самой технологичной онлайн-платформой для продвижения и продаж автомобилей по данным аналитического агентства «Автостат».Согласно результатам опроса, который аналитики проводили минувшим летом среди специалистов дилерских центров, 66,3% выбрали «Авито Авто», как главную онлайн-площадку для продвижения и продажи автомобилей. За другие площадки, попавшие в топ-3 исследования, проголосовали 14,8% и 12,4% респондентов.Ещё 45,6% выбрали «Авито Авто» как наиболее технологичную платформу. Так, сервис, оказавшийся на втором месте рейтинга, набрал 21,3% голосов, на третьем – 8,3%.Также он подчеркнул, что сейчас на площадке ведётся активная интеграция искусственного интеллекта для повышения эффективности и удобства работы дилеров.