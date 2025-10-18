В Североуральске готовится к выписке едва не погибший под фурой водитель

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Свердловской области медики совершили настоящее чудо, спасая жизнь 64-летнему водителю. Мужчина стал жертвой страшного ДТП на трассе неподалёку от посёлка Бокситы.Автомобиль пострадавшего сломался на трассе Серов-Ивдель, и он, отогнав машину на обочину, занимался ремонтом. Несмотря на выставленные аварийные знаки, проезжающая фура наехала на мужчину и нанесла ему тяжёлые травмы.Пострадавший в критическом состоянии был доставлен в Североуральскую центральную городскую больницу. У него были диагностированы множественные переломы и практически отсечённая голень. Врачи немедленно взяли пациента в операционную и более четырёх часов боролись за его жизнь.Перед врачами стояла сложнейшая задача — восстановить жизненно важные функции организма. Для стабилизации состояния пациента применялась антишоковая, инфузионная и гемотрансфузионная терапия. Операцию проводили одновременно две медицинские бригады для ускорения процесса. Хирурги с помощью лапароскопа обследовали брюшную полость, но, к счастью, внутренних травм не обнаружили. Травматологи Рустам Мирзоев и Назар Зоиров занимались самым сложным повреждением — ногой, висевшей на сухожилиях. Сильные повреждения сосудисто-нервного пучка и костей не оставили шансов на сохранение конечности. Врачи приняли сложное решение ампутировать две трети голени, но сохранить коленный сустав.Пять дней тяжёлый пациент провёл в отделении реанимации, трое суток из которых — в медикаментозной коме. За время лечения ему перелили более трёх литров донорской крови. После перевода в травматологическое отделение его выхаживал весь коллектив больницы.Сегодня мужчина готовится к выписке и начинает долгий путь реабилитации, — сообщает официальный информационный ресурс министерства здравоохранения Свердловской области «Здоровье уральцев».