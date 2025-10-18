Возрастное ограничение 18+
В Североуральске готовится к выписке едва не погибший под фурой водитель
Фото: Вечерние Ведомости
В Свердловской области медики совершили настоящее чудо, спасая жизнь 64-летнему водителю. Мужчина стал жертвой страшного ДТП на трассе неподалёку от посёлка Бокситы.
Автомобиль пострадавшего сломался на трассе Серов-Ивдель, и он, отогнав машину на обочину, занимался ремонтом. Несмотря на выставленные аварийные знаки, проезжающая фура наехала на мужчину и нанесла ему тяжёлые травмы.
Пострадавший в критическом состоянии был доставлен в Североуральскую центральную городскую больницу. У него были диагностированы множественные переломы и практически отсечённая голень. Врачи немедленно взяли пациента в операционную и более четырёх часов боролись за его жизнь.
Перед врачами стояла сложнейшая задача — восстановить жизненно важные функции организма. Для стабилизации состояния пациента применялась антишоковая, инфузионная и гемотрансфузионная терапия. Операцию проводили одновременно две медицинские бригады для ускорения процесса. Хирурги с помощью лапароскопа обследовали брюшную полость, но, к счастью, внутренних травм не обнаружили. Травматологи Рустам Мирзоев и Назар Зоиров занимались самым сложным повреждением — ногой, висевшей на сухожилиях. Сильные повреждения сосудисто-нервного пучка и костей не оставили шансов на сохранение конечности. Врачи приняли сложное решение ампутировать две трети голени, но сохранить коленный сустав.
Пять дней тяжёлый пациент провёл в отделении реанимации, трое суток из которых — в медикаментозной коме. За время лечения ему перелили более трёх литров донорской крови. После перевода в травматологическое отделение его выхаживал весь коллектив больницы.
Сегодня мужчина готовится к выписке и начинает долгий путь реабилитации, — сообщает официальный информационный ресурс министерства здравоохранения Свердловской области «Здоровье уральцев».
Автомобиль пострадавшего сломался на трассе Серов-Ивдель, и он, отогнав машину на обочину, занимался ремонтом. Несмотря на выставленные аварийные знаки, проезжающая фура наехала на мужчину и нанесла ему тяжёлые травмы.
Пострадавший в критическом состоянии был доставлен в Североуральскую центральную городскую больницу. У него были диагностированы множественные переломы и практически отсечённая голень. Врачи немедленно взяли пациента в операционную и более четырёх часов боролись за его жизнь.
Перед врачами стояла сложнейшая задача — восстановить жизненно важные функции организма. Для стабилизации состояния пациента применялась антишоковая, инфузионная и гемотрансфузионная терапия. Операцию проводили одновременно две медицинские бригады для ускорения процесса. Хирурги с помощью лапароскопа обследовали брюшную полость, но, к счастью, внутренних травм не обнаружили. Травматологи Рустам Мирзоев и Назар Зоиров занимались самым сложным повреждением — ногой, висевшей на сухожилиях. Сильные повреждения сосудисто-нервного пучка и костей не оставили шансов на сохранение конечности. Врачи приняли сложное решение ампутировать две трети голени, но сохранить коленный сустав.
Пять дней тяжёлый пациент провёл в отделении реанимации, трое суток из которых — в медикаментозной коме. За время лечения ему перелили более трёх литров донорской крови. После перевода в травматологическое отделение его выхаживал весь коллектив больницы.
Сегодня мужчина готовится к выписке и начинает долгий путь реабилитации, — сообщает официальный информационный ресурс министерства здравоохранения Свердловской области «Здоровье уральцев».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Поддержать редакцию
На трассе в Серовском районе насмерть сбили велосипедиста
22 октября 2025
22 октября 2025