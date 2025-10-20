Возрастное ограничение 18+

Котятам из деревни и щенку из Екатеринбурге ищут дом

20.33 Среда, 22 октября 2025
Фото из соцсетей
Несколько хвостатых малышей волею судьбы оказались без постоянного места жительства. Сейчас они временно пристроены, но приближается срок, когда они могут вновь оказаться на холодной улице.

Щенка неравнодушные люди увидели на одной из строек в Екатеринбурге. Решив, что негоже ему слоняться среди точек проведения потенциально опасных работ, его забрали в квартиру, но только на время поисков постоянного жилья.

Про малыша сообщают, что ему около трёх месяцев и что по внешнему виду он очень похож на золотистого ретривера.

«Вырастет среднего размера, до колена, весом килограммов в 15-20. Очень смышлёный и послушный: с первого раза приучился к туалету! Немного боязливый, но когда знаком с человеком, становится контактным, ласковым и игривым. Уже знает команду «сидеть» и приносит мячик — всё схватывает налету. Чипирован, обработан от паразитов, вакцинирован. Ладит с кошками»,

— пишут про юного пёсика его временные владельцы.


Фото из соцсетей


Котята живут в уральской деревне. Их нагуляла домашняя кошка, хозяевам которой такое пополнение оказалось ненужным. Сейчас четырём малышам срочно ищут пристанище, пока не наступили зимние холода и они не оказались под открытым небом без помощи и прокорма. Беспокоящиеся о их судьбе люди сообщают, что все четверо симптомов каких-либо болезней не проявляют. Из деревни их готовы привезти по новому месту жительства.

Если вам захотелось приютить у себя «почти золотистого ретривера», звоните по номеру телефона +79826087771. О доставке котят можно договориться по телефону +7-912-62-00-472.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
