На дорогах Свердловской области в связи с каникулами введён особый режим

В Свердловской области ввели особый режим работы для всех подразделений полиции. Это связано с началом осенних каникул у школьников региона.На территории всего региона стартовало масштабное профилактическое мероприятие «Внимание, каникулы!». Его главная цель — предотвратить дорожные происшествия с участием детей и подростков. Все экипажи ДПС переведены на усиленный режим службы.Инспекторы взяли под особый контроль участки автомобильных дорог, прилегающие к школам. Также повышенное внимание уделяется зонам у парков, спортивных площадок и пешеходных переходов. Кроме того, сотрудники ГИБДД будут строго следить за соблюдением правил перевозки детей-пассажиров.Полицейские не только усилили патрулирование, но и проводят профилактическую работу. Для школьников организованы специальные уроки безопасности. На этих занятиях в игровой форме детям повторяют основные правила дорожного движения.Профилактическое мероприятие продлится в течение всего каникулярного периода. Оно также затронет и первую учебную неделю после возвращения детей в школу.