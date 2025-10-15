Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области хотят построить инфраструктуру для гражданских беспилотников
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Свердловской области собираются создать инфраструктуру для гражданских беспилотников. Заняться этим вопросом поручил губернатор.
Как сообщили в департаменте информационной политики региона, областной Минтранс уже начал обсуждать с филиалом «Аэронавигация Урала» Госкорпорации по организации воздушного движения РФ согласование участков под строительство посадочных площадок для гражданских БПЛА в рамках нацпроекта «Беспилотные авиационные системы».
Глава региона также заявил, что федеральная программа предусматривает срок исполнения в 2029 году, но он намерен завершить эту работу раньше.
Инфраструктура для гражданских БПЛА необходима для безопасной интеграции беспилотников в единое воздушное пространство. Она включает систему наблюдения, станции регистрации, а также линии управления и контроля беспилотных авиационных систем.
«Сегодня они используются в том числе дорожниками и лесниками, специалистами МЧС и МВД, в сельском хозяйстве»,
– сказал Денис Паслер.
