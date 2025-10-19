Возрастное ограничение 18+
О тумане и мокром снеге предупреждают синоптики в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Свердловской области ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Также синоптики предупреждают о тумане в ночные и утренние часы.
В четверг, 23 октября, в регионе переменная облачность, местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью и утром местами туман. Температура воздуха ночью -5...0°C, днём +2...+7°C. Ветер 3-8 м/сек.
В столице Урала дождь и мокрый снег, ночью -3...-1°C, днём +4...+6°C. Ветер 3-8 м/сек.
В пятницу, 24 октября, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшие осадки (также мокрый снег и дождь). Ночью -3...+2°C, днём +5...+10°C, на севере до 0°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге преимущественно без осадков, ночью -1...+1°C, днём +6...+8°C. Ветер 3-8 м/сек.
Прогноз ФГБУ «Уральское УГМС».
