Два бесплатных автобуса до мемориала жертвам политических репрессий запустят в Екатеринбурге







сообщается на сайте города. «В 12.00 они отправятся от главного входа в здание мэрии. Мероприятие начнется в 13.00, а после его завершения участники так же организованно смогут уехать обратно к площади 1905 года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В воскресенье, 26 октября, в Екатеринбурге у мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта пройдёт траурная панихида.Добраться до мемориала можно будет на двух бесплатных автобусах. Предоставить их обещает городская администрация.