Два бесплатных автобуса до мемориала жертвам политических репрессий запустят в Екатеринбурге
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В воскресенье, 26 октября, в Екатеринбурге у мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта пройдёт траурная панихида.
Добраться до мемориала можно будет на двух бесплатных автобусах. Предоставить их обещает городская администрация.
«В 12.00 они отправятся от главного входа в здание мэрии. Мероприятие начнется в 13.00, а после его завершения участники так же организованно смогут уехать обратно к площади 1905 года»,
– сообщается на сайте города.
