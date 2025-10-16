Возрастное ограничение 18+

Два бесплатных автобуса до мемориала жертвам политических репрессий запустят в Екатеринбурге

16.54 Среда, 22 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В воскресенье, 26 октября, в Екатеринбурге у мемориального комплекса памяти жертв политических репрессий на 12-м километре Московского тракта пройдёт траурная панихида.

Добраться до мемориала можно будет на двух бесплатных автобусах. Предоставить их обещает городская администрация.

«В 12.00 они отправятся от главного входа в здание мэрии. Мероприятие начнется в 13.00, а после его завершения участники так же организованно смогут уехать обратно к площади 1905 года»,

сообщается на сайте города.


Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
На «Лодыгин тусу» приглашает «Республика Лодыгина»
16 октября 2025
Мэрия Екатеринбурга объявила аукцион на возведение ледового городка
14 октября 2025
Секреты гардероба графа Дракулы раскроют в Белинке
14 октября 2025
Автомобилистов предупреждают о ДТП на трассе «Пермь – Екатеринбург»
21 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:42 В Свердловской области хотят построить инфраструктуру для гражданских беспилотников
17:18 О тумане и мокром снеге предупреждают синоптики в Свердловской области
16:54 Два бесплатных автобуса до мемориала жертвам политических репрессий запустят в Екатеринбурге
16:19 Жительницу Кушвы признали виновной в причинении смерти знакомому по неосторожности
15:44 Глава СК затребовал доклад по ДТП в Екатеринбурге после обращения брата погибшего в аварии
14:47 Под Ревдой произошла массовая авария с участием четырёх автомобилей
13:33 Обвиняемого в двойном убийстве на Первомайской в Екатеринбурге приговорили к 20 годам лишения свободы
12:52 Форум «Города России» хотят провести в уральской столице
12:26 Человек погиб в ДТП на трассе «Богданович – Сухой Лог»
11:57 В Качканаре начальник производства ответит перед судом за травмы подчинённой
11:00 Свердловская область оказалась лидером среди самых пьющих регионов
10:32 Забравшего у екатеринбургских пенсионеров 11,5 млн рублей «курьера» задержали в Тюмени
10:01 В Екатеринбурге на Объездной автомобиль вылетел с дороги и упал в котлован
09:39 На трассе в Серовском районе насмерть сбили велосипедиста
09:06 В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку в чёрной одежде и белой обуви
22:18 В Ельцин-центре психологию и искусство объединят в одной лекции
21:48 В Екатеринбурге собаке и кошке ищут место жительства
19:45 Ехавшего по тротуару в Екатеринбурге водителя автобуса вычислили и привлекли
19:19 Сотрудники УрГАХУ стали целью «цифровых» мошенников
18:50 Спрос на первичное жильё в Екатеринбурге упал почти на четверть
18:27 За минувшие сутки в Свердловской области произошло 14 пожаров
17:41 Камышловскую администрацию обязали отремонтировать коллектор водоотведения
17:02 Суд отклонил иск «Совкомбанка» к наследникам заёмщицы в Артёмовском
16:26 Для операционной екатеринбургской ЦГБ №20 приобрели новое оборудование
16:12 Стрелявшего в пассажира таксиста на Уралмаше поместили под стражу
15:52 В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за гибели 1,3 тонны рыбы в реке Иса
Все новости Свердловской области
17:01 «Авито Авто» упростил поиск автомобиля с помощью «Мультикарточек» моделей
15:45 Дилеры признали «Авито Авто» лидером среди платформ для продажи авто
15:39 На конференции AdTech выступили эксперты от Авито
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
Все новости России и мира
17:42 В Свердловской области хотят построить инфраструктуру для гражданских беспилотников
17:18 О тумане и мокром снеге предупреждают синоптики в Свердловской области
16:54 Два бесплатных автобуса до мемориала жертвам политических репрессий запустят в Екатеринбурге
16:19 Жительницу Кушвы признали виновной в причинении смерти знакомому по неосторожности
15:44 Глава СК затребовал доклад по ДТП в Екатеринбурге после обращения брата погибшего в аварии
14:47 Под Ревдой произошла массовая авария с участием четырёх автомобилей
13:33 Обвиняемого в двойном убийстве на Первомайской в Екатеринбурге приговорили к 20 годам лишения свободы
12:52 Форум «Города России» хотят провести в уральской столице
12:26 Человек погиб в ДТП на трассе «Богданович – Сухой Лог»
11:57 В Качканаре начальник производства ответит перед судом за травмы подчинённой
11:00 Свердловская область оказалась лидером среди самых пьющих регионов
10:32 Забравшего у екатеринбургских пенсионеров 11,5 млн рублей «курьера» задержали в Тюмени
10:01 В Екатеринбурге на Объездной автомобиль вылетел с дороги и упал в котлован
09:39 На трассе в Серовском районе насмерть сбили велосипедиста
09:06 В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку в чёрной одежде и белой обуви
22:18 В Ельцин-центре психологию и искусство объединят в одной лекции
21:48 В Екатеринбурге собаке и кошке ищут место жительства
19:45 Ехавшего по тротуару в Екатеринбурге водителя автобуса вычислили и привлекли
19:19 Сотрудники УрГАХУ стали целью «цифровых» мошенников
18:50 Спрос на первичное жильё в Екатеринбурге упал почти на четверть
18:27 За минувшие сутки в Свердловской области произошло 14 пожаров
17:41 Камышловскую администрацию обязали отремонтировать коллектор водоотведения
17:02 Суд отклонил иск «Совкомбанка» к наследникам заёмщицы в Артёмовском
16:26 Для операционной екатеринбургской ЦГБ №20 приобрели новое оборудование
16:12 Стрелявшего в пассажира таксиста на Уралмаше поместили под стражу
15:52 В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за гибели 1,3 тонны рыбы в реке Иса
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK