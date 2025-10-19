Возрастное ограничение 18+
Свердловская область оказалась лидером среди самых пьющих регионов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Свердловская область стала самым пьющим регионом России в рейтинге «РИА Новостей». Такие данные приводит информагентство, ссылаясь на открытые данные из Единой межведомственной информационно-статистической системы.
По данным ресурса, за год в Свердловской области было выпито 10,49 литра алкоголя на человека. Это самый высокий показатель среди представленных изданием. В тройке лидеров также Новосибирская область, где за последние 12 месяцев было выпито 8,83 литра на человека, и Татарстан – 8,5 литра. В Москве в среднем выпивают 4,91 литра алкоголя, а в Санкт-Петербурге – 6,55 литра.
Меньше всего пьют на Северном Кавказе: в Чечне его потребление составило лишь 0,13 литра, в Ингушетии – 0,62 литра, в Дагестане – 0,89 литра, в Кабардино-Балкарии – 2,25 литра, в Карачаево-Черкесии – 2,63 литра.
В среднем по России приходится 7,84 литра алкоголя в год на душу населения.
Полный рейтинг со всеми регионами информагентство не приводит.
