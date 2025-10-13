Возрастное ограничение 18+
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю девочку в чёрной одежде и белой обуви
Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт»
В Екатеринбурге ищут 15-летнюю Марию Боровых. С 19 октября неизвестно, где она может находиться. Ориентировку на подростка публикует поисковый отряд «ЛизаАлерт».
Девочка ростом 163 сантиметра, худощавого телосложения, с тёмно-коричневыми карими глазами. Была одета в чёрную куртку, серую кофту, чёрные джинсы и белые кроссовки.
Всех, кто может что-либо знать о её местонахождении, просят звонить на горячую линию поискового отряда 8-800-700-54-52 или в экстренные службы по номеру 112.
