В Екатеринбурге собаке и кошке ищут место жительства

С двумя сообщениями о пристрое животных выступил благотворительный фонд «ЗооЗащита». В одном случае речь идёт о молодой кошке, в другом — о взрослой собаке.Кошечка приятного окраса совсем юная, её не больше 3 месяцев. Она бродяжничала в коллективных садах, пока не нашлись люди, вознамерившиеся найти её кров. Сейчас она во временном пристанище, а желающие приютить её на постоянной основе могут позвонить по номеру телефона +79321111413 (Юля).Судьба пристраиваемой собаки гораздо более запутанная и необычная. Пёс в молодости жил в неблагополучной семье. Оттуда в более хорошие условия его забрал мужчина. Сейчас псу уже восемь лет, и он внезапно оказался в полицейском участке — хозяина задержали за незаконные проступки и, по всей видимости, на свободу отпустят очень нескоро. Но куда пристроить собаку задержанного — совершенно непонятно. Если вы готовы взять взрослого кобеля себе, звоните по номеру телефона +79321277777.