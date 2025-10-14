Ехавшего по тротуару в Екатеринбурге водителя автобуса вычислили и привлекли

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Госавтоинспекция Екатеринбурга провела проверку видеоматериала, появившегося в соцсетях и СМИ 20 октября. На кадрах был запечатлен автобус «Даймлер», который двигался по тротуару на улице Инженерной.Опасное нарушение вызвало широкий общественный резонанс и — живой интерес у сотрудников Госавтоинспекции. В ходе оперативной работы инспекторы установили личность водителя автобуса, столь злостно нарушившего правила дорожного движения. Мужчину вызвали для разбирательства.Нарушителем оказался 42-летний местный житель с 23-летним стажем вождения. Ранее он уже однажды привлекался к административной ответственности. Автоинспекторам он объяснил свои действия необходимостью объехать сломавшееся транспортное средство. Несмотря на признание вины и обещание впредь не нарушать ПДД, мужчина был привлечен к ответственности.Как сообщает телеграм-канал «Патрульный участок», уже состоявшийся суд вынес решение о штрафе в размере 2000 рублей по части 2 статьи 12.15 КоАП РФ. С водителем также провели профилактическую беседу о недопустимости подобных маневров, которые создают угрозу для пешеходов.