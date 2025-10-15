Спрос на первичное жильё в Екатеринбурге упал почти на четверть

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

Рынок новостроек Екатеринбурга демонстрирует противоречивую динамику по итогам трех кварталов 2025 года, отмечают эксперты издания «Квадратный метр». Со ссылкой на аналитическую платформу bnMAP.pro, они делают заключение, что спрос на первичное жилье в уральской столице ощутимо снизился.По данным издания, за указанный период застройщики реализовали всего 14 730 лотов, включая квартиры и иные объекты. Этот показатель на 24,2% ниже результатов аналогичного периода прошлого, 2024 года. Таким образом, падение составило почти четверть от прежних объемов продаж.Однако данная ситуация является общероссийским трендом, а не локальной проблемой города. Аналитики изучили ситуацию в 28 наиболее активных регионах страны. Рост количества сделок смогли показать лишь три территории: город Калининград, Калининградская область и Нижний Новгород. На остальных рынках наблюдается повсеместное снижение спроса.Любопытно, что несмотря на общее снижение, столица Урала укрепила свои позиции в общероссийском рейтинге. По итогам сентября 2025 года город вошёл в тройку лидеров по количеству сделок с первичной недвижимостью. Екатеринбургу удалось оттеснить Краснодар на четвертую строчку этого рейтинга. Лидерами рынка остаются Москва и Санкт-Петербург с гигантскими объемами сделок.