Камышловскую администрацию обязали отремонтировать коллектор водоотведения
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Камышлове прокуратура через суд обязала местную администрацию заняться капитальным ремонтом центрального коллектора водоотведения.
Как рассказали в прокуратуре Свердловской области, коллектор, о котором идёт речь, был построен ещё в 1987 году для канализационных отходов и с тех пор капитальный ремонт не проводился. Согласно акту технического обследования от 2019 года, трубы изношены на 80%. Из-за этого канализационные стоки, которые идут по коллектору, местами вытекают.
В связи с этим прокуратура подала иск к администрации Камышловского городского округа и МУП «Водоснабжающая компания», которому принадлежит коллектор. Камышловский районный суд иск удовлетворил, обязав провести капитальный ремонт в течение 1 года и 6 месяцев с момента вступления решения суда в законную силу.
После вступления решения суда в силу прокуратура намерена проконтролировать его фактическое исполнение.
