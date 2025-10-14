Возрастное ограничение 18+
Суд отклонил иск «Совкомбанка» к наследникам заёмщицы в Артёмовском
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
Артёмовский городской суд отказал ПАО «Совкомбанк» во взыскании задолженности с наследников умершей заёмщицы.
Как рассказали в объединённой пресс-службе судов Свердловской области, женщина скончалась в августе 2023 года. До этого, начиная с 2020 года, она оформляла несколько кредитов. После её смерти муж и сын получили в наследство долю в квартире стоимостью 397 198 рублей, а также долги перед финансовыми учреждениями. В сентябре 2024 года суд частично удовлетворил иск о взыскании долгов в пользу других кредиторов, что ограничило возможности «Совкомбанка», который обратился в суд только в 2025 году. Банк просил взыскать с наследников задолженность по кредиту в размере 80 994 рублей и 4 тысячи рублей госпошлины.
Однако, согласно гражданскому законодательству, если наследственного имущества недостаточно для покрытия долгов, требования кредиторов не могут быть удовлетворены.
В итоге суд отказал ПАО «Совкомбанк» в удовлетворении исковых требований. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде.
«Суд установил, что супруг и сын заёмщицы должны оплатить задолженность наследодателя по договору займа в пределах стоимости перешедшего к ним наследственного имущества, но его недостаточно. В связи с предыдущим решением суда она уже взыскана в пользу других финансовых организаций»,
– пояснили в пресс-службе.
