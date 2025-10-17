Возрастное ограничение 18+
Для операционной екатеринбургской ЦГБ №20 приобрели новое оборудование
Фото: Департамент информационной политики Свердловской области / све.рф
Центральная городская больница №20 в Екатеринбурге получила новое оборудование для операционной.
Как рассказал в своём телеграм-канале губернатор Свердловской области Денис Паслер, последние приобретения – современный операционный стол и высокотехнологичный рентгеновский аппарат типа С-дуга. Новая техника должна упростить проведение операций, требующих от специалистов высокой точности.
По словам Паслера, до конца года в больницы области, как городские, так и сельские, поступит ещё около двух тысяч единиц техники на сумму более 2,2 миллиарда рублей. Техника закупается в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».
