В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за гибели 1,3 тонны рыбы в реке Иса

15.52 Вторник, 21 октября 2025
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Нижнетагильская природоохранная прокуратура инициировала уголовное дело о море рыбы в акватории реки Иса.

Как рассказали в официальном телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, во время проверки, в которую были вовлечены специалисты из различных экологических учреждений, в воде было выявлено превышение концентраций загрязняющих веществ в природных водах по показателям аммоний-ионов и нитрит-ионов. Это привело к гибели 37,4 тысячи особей или более 1,3 тонны рыбы. Ущерб для экосистемы оценён более чем в 5,6 миллиона рублей.

Природоохранный прокурор направил материалы в следственные органы, по итогам рассмотрения которых было возбуждено уголовное дело по статье 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных).

Юлия Медведева © Вечерние ведомости
