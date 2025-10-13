Возрастное ограничение 18+
В Нижнем Тагиле возбудили уголовное дело из-за гибели 1,3 тонны рыбы в реке Иса
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Нижнетагильская природоохранная прокуратура инициировала уголовное дело о море рыбы в акватории реки Иса.
Как рассказали в официальном телеграм-канале прокуратуры Свердловской области, во время проверки, в которую были вовлечены специалисты из различных экологических учреждений, в воде было выявлено превышение концентраций загрязняющих веществ в природных водах по показателям аммоний-ионов и нитрит-ионов. Это привело к гибели 37,4 тысячи особей или более 1,3 тонны рыбы. Ущерб для экосистемы оценён более чем в 5,6 миллиона рублей.
Природоохранный прокурор направил материалы в следственные органы, по итогам рассмотрения которых было возбуждено уголовное дело по статье 250 УК РФ (загрязнение вод, повлекшее массовую гибель животных).
