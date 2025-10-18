Возрастное ограничение 18+
В Свердловской области подвели итоги клещевого сезона: 29 тысяч человек пострадали от укусов
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Вчера на пресс-конференции в ТАСС представители Роспотребнадзора подвели итоги клещевого сезона в Свердловской области. По данным представителей ведомства, с начала года от укусов клещей пострадало 29 тысяч человек.
При этом клещевой вирусный энцефалит подтвердился у 76 человек, а клещевой иксодовый боррелиоз – у 256.
Прививку от клещевого энцефалита в 2025 году поставили 630 человек, 110 тысяч прививались дважды, 403 тысячи проходили ревакцинацию.
Специалисты Роспотребнадзора также предупредили, что несмотря на холодную погоду, пока снег не выпал, сохраняется риск нарваться на клещей, поэтому местных жителей призывают продолжать соблюдать меры профилактики.
