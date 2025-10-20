Возрастное ограничение 18+

Чебурашка дорого обошёлся жителю Артёмовского

21.41 Понедельник, 20 октября 2025
Кадр из фильма «Чебурашка»
Стать нашим партнером
Поддержать редакцию
В Артёмовском городском суде рассмотрели необычное дело о защите авторских прав на одного из самых узнаваемых персонажей отечественной культуры — Чебурашку. Местный житель по итогам процесса должен будет выплатить более 177 тысяч рублей компании «ВДБ Груп», владеющей исключительными правами на 3D-модель героя.

Как установил суд, мужчина размещал на своем сайте изображения и 3D-модели Чебурашки, предлагал их к продаже, перерабатывал и распространял без разрешения правообладателя. Лицензионных договоров с компанией он не заключал.

АО «ВДБ Груп» обнаружило факт нарушения в январе 2024 года и обратилось в суд, потребовав компенсацию в размере 166 666 рублей, а также возмещение расходов на фиксацию нарушения, госпошлину и почтовые издержки. Суд признал доводы истца обоснованными и удовлетворил иск частично, снизив лишь сумму почтовых расходов до 72 рублей. В итоге «пирату» предстоит выплатить 177 738 рублей.

Суд подчеркнул, что ответчик сознательно использовал популярность персонажа для извлечения прибыли. Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Свердловском областном суде.

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям Вечерних ведомостей быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Новости в Дзене» и «Google Новости».
Антон Каптелов © Вечерние ведомости
Поддержать редакцию

Похожие материалы
Чебурашка дорого обошёлся жителю Артёмовского
20 октября 2025
Екатеринбуржец хотел купить автомобиль из-за рубежа и потерял более трёх миллионов рублей
14 октября 2025
За падение в открытый колодец жительница Тавды получит компенсацию
14 октября 2025
В Верхней Пышме директора торговой компании признали виновным в коммерческом подкупе
15 октября 2025

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Спустя 10 лет в Екатеринбурге реанимировали проект нового здания НИИ ОММ в Академическом

На этот раз ключевой документ подписал премьер РФ Мишустин
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
21:41 Чебурашка дорого обошёлся жителю Артёмовского
21:41 Чебурашка дорого обошёлся жителю Артёмовского
20:32 Почти семь сотен малышей появились на свет в Свердловской области на минувшей неделе
20:12 В Екатеринбурге студент железнодорожного техникума дал преподавателю взятку за диплом
20:05 Двух хвостатых рыжиков ищут в Екатеринбурге
19:40 «Экодозор» объявил экологический конкурс среди уральцев
19:26 МЧС России поделилось «огненной» статистикой минувшего уик-энда в Свердловской области
17:44 На два месяца в Екатеринбурге закроют движение по улице Щелкунской
17:03 Ревдинец из жуткого видео объяснил своё поведение
16:49 В мэрии Екатеринбурга прокомментировали эвакуацию 108-й гимназии
16:33 В Екатеринбурге 15-летний питбайкер попал в ДТП и угодил в больницу
15:55 СМИ сообщают об эвакуации 108-й гимназии в Екатеринбурге из-за «неизвестного вещества»
15:11 В центре Екатеринбурга сносят здание психбольницы
15:04 В смертельном ДТП под Артёмовским разбился Ford Mondeo
13:34 На екатеринбургском вокзале задержали беглянку из Волжского
13:26 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после сообщений о торговле испорченными продуктами
12:27 В Екатеринбурге на Бебеля мужчина избил подростка из-за задетого авто
12:16 Избившего двух спящих на аллее мужчин екатеринбуржца приговорили к 17 годам колонии
11:28 Усач помешал отправить на экспорт древесину из Талицкого района
10:54 Пугающим семью ножом ревнивцем заинтересовался глава СК
10:41 В Екатеринбурге создали петицию против застройки берега Шарташа
10:18 Под Режом насмерть сбили 61-летнюю женщину
09:33 Территорию за зданием УрГЭУ хотят благоустроить
17:38 Рядом со станцией Верх-Нейвинск появился «птичий квартал» для уток
16:44 Свердловская область вошла в топ популярных туристических регионов России
16:17 Екатеринбурженка не смогла вернуть деньги за курс по саморазвитию через суд
Все новости Свердловской области
16:13 В Москве прошла конференция «Дело Спецтехники»: эксперты обсудили цифровизацию отрасли
10:13 ИИ и чат-боты ускорили найм сотрудников в сфере такси и логистики
18:48 «Авито Путешествия» вышли на рынок деловых поездок в партнёрстве с Аэроклубом
16:24 На фоне конкуренции за рабочих работодатели расширяют соцпакеты
12:39 Антон Уваров возглавил «Авито Работу»
17:34 Всероссийский зачет по финансовой грамотности включит вопросы о безопасности в интернете от Авито
15:03 Фармкомпании получили возможность отслеживать эффективность рекламы на Авито
14:04 Авито организует масштабную конференцию для технологических руководителей
16:04 Авито AdTech запустил рекламные инструменты для предпринимателей
15:05 Рэпер и звезда шоу «Тачка на прокачку» Xzibit анонсировал сотрудничество с Авито
11:25 Авито и Росмолодёжь запустили программу поддержки молодых предпринимателей
19:30 Скончался режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян
14:12 Закупка хозтоваров стала главной потребностью малого и среднего бизнеса в России
17:56 На слёте ВФМ презентовали 30 бизнес-идей
16:21 На Авито объявили приём заявок на курс для владельцев салонов красоты
17:14 68% зумеров и миллениалов покупают модные товары в сегменте ресейла
11:57 Спрос на подработку в социальной сфере в России вырос на 91%
12:23 Треть специалистов по машинному обучению доверяет написание кода искусственному интеллекту
12:34 Авито назначил Илью Филоненко на должность CPO Fintech
21:00 Авито запустил в Москве и области сервис для поиска подработки
16:50 Пробуждать интерес к науке у молодёжи будут Росатом и Авито
12:08 На Авито добавили рекомендованную цену при публикации объявления
17:58 Средние зарплаты молодых специалистов на Сахалине увеличились в полтора раза
14:37 У соискателей на платформе «Авито Работа» появилась возможность ограничивать просмотр своих резюме
14:45 АНО «Национальные приоритеты» и Авито запустили кадровый проект для развития кадрового потенциала Дальнего Востока
14:11 Глава ФМБА заявила, что российская онковакцина завершила испытания и ждет разрешения Минздрава
Все новости России и мира
21:41 Чебурашка дорого обошёлся жителю Артёмовского
21:41 Чебурашка дорого обошёлся жителю Артёмовского
20:32 Почти семь сотен малышей появились на свет в Свердловской области на минувшей неделе
20:12 В Екатеринбурге студент железнодорожного техникума дал преподавателю взятку за диплом
20:05 Двух хвостатых рыжиков ищут в Екатеринбурге
19:40 «Экодозор» объявил экологический конкурс среди уральцев
19:26 МЧС России поделилось «огненной» статистикой минувшего уик-энда в Свердловской области
17:44 На два месяца в Екатеринбурге закроют движение по улице Щелкунской
17:03 Ревдинец из жуткого видео объяснил своё поведение
16:49 В мэрии Екатеринбурга прокомментировали эвакуацию 108-й гимназии
16:33 В Екатеринбурге 15-летний питбайкер попал в ДТП и угодил в больницу
15:55 СМИ сообщают об эвакуации 108-й гимназии в Екатеринбурге из-за «неизвестного вещества»
15:11 В центре Екатеринбурга сносят здание психбольницы
15:04 В смертельном ДТП под Артёмовским разбился Ford Mondeo
13:34 На екатеринбургском вокзале задержали беглянку из Волжского
13:26 В Екатеринбурге возбудили уголовное дело после сообщений о торговле испорченными продуктами
12:27 В Екатеринбурге на Бебеля мужчина избил подростка из-за задетого авто
12:16 Избившего двух спящих на аллее мужчин екатеринбуржца приговорили к 17 годам колонии
11:28 Усач помешал отправить на экспорт древесину из Талицкого района
10:54 Пугающим семью ножом ревнивцем заинтересовался глава СК
10:41 В Екатеринбурге создали петицию против застройки берега Шарташа
10:18 Под Режом насмерть сбили 61-летнюю женщину
09:33 Территорию за зданием УрГЭУ хотят благоустроить
17:38 Рядом со станцией Верх-Нейвинск появился «птичий квартал» для уток
16:44 Свердловская область вошла в топ популярных туристических регионов России
16:17 Екатеринбурженка не смогла вернуть деньги за курс по саморазвитию через суд
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK