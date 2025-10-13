Почти семь сотен малышей появились на свет в Свердловской области на минувшей неделе

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

За прошлую неделю в Свердловской области родилось 697 деток. Статистикой по новорожденным поделился Минздрав через свой официальный ресурс «Здоровье уральцев».Согласно опубликованным данным областного министерства здравоохранения, среди новорожденных прошлой недели — 394 мальчика и 303 девочки. Медики отмечают, что неделя выдалась особенно плодотворной в плане близнецов — таковых появилось на свет сразу 11 пар.Большинство мам — женщины до 35 лет: их оказалось 487. Однако и женщины постарше активно рожают — 199 женщин на прошлой неделе стали родителями после 35 лет. Есть и особенные случаи: для одной женщины это уже седьмые роды, а для двух других — восьмые.В Минздраве региона напомнили, что охрана материнства и детства остается одним из приоритетных направлений работы. В области регулярно обновляется оборудование роддомов, повышается квалификация специалистов, а программы поддержки семей с детьми становятся всё более доступными.