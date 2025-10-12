Двух хвостатых рыжиков ищут в Екатеринбурге

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В соцсетях появились два объявления о пропавших собаках, о двух «рыжиках», не знакомых друг с другом, но одинаково доставивших печали хозяевам своим побегом. Меж тем, дома обоих очень ждут и надеются на скорейшее воссоединение.Один из рыжих пёсиков пропал уже больше месяца назад — 12 сентября 2025 года. Это русский терьер по кличке Рич. Всё это время владельцы не оставляют надежд и продолжают поиски. В ходе поисков удалось установить, что беглец попал к девушке, проживающей в жилом микрорайоне Компрессорный, однако, выйти с ней на связь не удалось. Разыскивающие Рича просят всех, кто знает о его нынешнем местоположении позвонить по номеру телефона: 89019491452.Второй рыжик откликается на имя Юки. Он пропал не столь давно как Рич. В последний раз его видели в районе Птицефабрики. Отличительной деталью является ошейник собаки с рулеткой голубого цвета. Номер телефона для связи по поводу Юки: 8 912 007-54-39.