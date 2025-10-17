Возрастное ограничение 18+
«Экодозор» объявил экологический конкурс среди уральцев
Фото Антона Каптелова
Народное движение «Экодозор» объявило старт новому общественному конкурсу под ярким названием #УбираюДляКрасоты. Его цель — побудить людей к простым, но важным действиям по благоустройству окружающего пространства.
Для участия не требуется героических усилий или большого количества времени. Нужно лишь делать малые полезные дела: поднять валяющийся на газоне пакет или пластиковую бутылку, поставить на место электросамокат, мешающий прохожим, убрать мусор в парке или навести порядок в собственном подъезде.
Чтобы присоединиться к конкурсу, необходимо зафиксировать результат своего труда на фотографиях в формате «до» и «после», а фотоматериалы выложить в специальном чате «Экодозора» в Telegram и на собственных страницах в соцсетях. При этом обязательно нужно использовать хэштег конкурса #УбираюДляКрасоты, что позволит отслеживать все работы и не упустить ни одного участника.
Конкурсная программа продлится до конца осени. По итогам этого периода среди самых активных помощников пройдёт розыгрыш ценных подарков с экологической направленностью.
