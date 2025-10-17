На два месяца в Екатеринбурге закроют движение по улице Щелкунской





– передают в администрации. «Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Щелкунской, от первого до 16-го дома.Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, с 22 октября по 20 декабря специалисты «Водоканала» будут строить там сети водоотведения. Объехать перекрытие можно будет по улице Чеверева – Черноусовскому переулку – улице Бисертской – переулку Сухановскому.