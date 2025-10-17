Возрастное ограничение 18+
На два месяца в Екатеринбурге закроют движение по улице Щелкунской
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге на два месяца закроют движение по улице Щелкунской, от первого до 16-го дома.
Как сообщили Вечерним ведомостям в пресс-службе мэрии, с 22 октября по 20 декабря специалисты «Водоканала» будут строить там сети водоотведения. Объехать перекрытие можно будет по улице Чеверева – Черноусовскому переулку – улице Бисертской – переулку Сухановскому.
«Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения»,
– передают в администрации.
