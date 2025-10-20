В центре Екатеринбурга сносят здание психбольницы

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Поддержать редакцию

В Екатеринбурге экскаваторы разбирают здание, в котором раньше работала психиатрическая больница №6.Психлечебница на улице Народной воли, 63 прекратила приём в прошлом году, а своих пациентов перенаправила на Фурманова, 115а. Сегодня здание начали сносить.На месте бывшей больнице планируют построить паркинг для расположенной на противоположном берегу Исети УГМК-арены.