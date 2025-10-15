Возрастное ограничение 18+
Усач помешал отправить на экспорт древесину из Талицкого района
Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора
Из-за чёрного елового усача Россельхознадзор предприниматель из Талицкого района не смог получить фотосанитарный сертификат на древесину, которую хотел отправить на экспорт.
Как рассказали в Уральском межрегиональном управлении Россельхознадзора, собственнику лесопродукции отказали в оформлении сертификата из-за личинок, которые представитель ведомства обнаружил во время проверки партии из 150 квадратных метров древесины, подготовленной к отгрузке в Киргизию.
Также предпринимателю выдали предостережение о недопустимости нарушений требований карантинного законодательства.
«По результатам лабораторной экспертизы образцов, установлен карантинный вредитель леса – живая личинка большого черного елового усача. Такая продукция не может экспортирована за пределы региона»,
– сообщили в ведомстве.
